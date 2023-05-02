Шишкин Владимир Александрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шишкин
- Имя
- Владимир
- Отчество
- Александрович
- Дата исполнения приговора
- 16 ноябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 375
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12998. ШИШКИН ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 29 л., Ярославск. г., Ростовск. у., Борисоглебск. в., д. Кошкино. Н. С. 4 отд. г. Ленинграда. Ст. ст. 16, 2 ч. 181, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 1 г. П. в. з. с. 16/ХІ—26.
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