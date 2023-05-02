Барановский Адам Осипов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Барановский
- Имя
- Адам
- Отчество
- Осипов
- Дата исполнения приговора
- 10 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 26
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129845. БАРАНОВСКІЙ, АДАМЪ ОСИповъ. К. Ковенск. у., Яновск. в., м. Скорули, 25 л.; — Ковенск. О. С. 12 Сент. 909, 12, 16, 169, 2 и 5 п. 170 М., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 705, тюр. 6 м. Исп. 10 Окт. 909.
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