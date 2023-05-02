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Васильев Иван Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Васильев
Имя
Иван
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
30 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 27
Источник
Скан
Оригинальная запись
1011. Васильев Иван Васильевич, 20 л., Тверск. г., Бежецк. у., Заклинск. в., д. Деево. Н. С. Спартаковск. уч. Бауман, р. г. Москвы. Ст. 1 ч. 183, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 30/Х—26.

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