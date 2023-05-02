Попов Егор Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Попов
- Имя
- Егор
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 177
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18315. ПОПОВ, ЕГОР ПЕТРОВИЧ, 35 л. Гр. Тамбовск. у., Лавровск. в., д. Пятисотки; — Н. С. 4 р. Тамбовск. у. Неупл. налога, пр. р. 2 г. условно.
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