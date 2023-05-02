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Брагин Александр Лукьянович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Брагин
Имя
Александр
Отчество
Лукьянович
Дата исполнения приговора
04 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 22
Источник
Скан
Оригинальная запись
829. Брагин Александр Лукьянович, 29 л., Иркутск. г., Балаганск. у., Шихановск. в., с. В.-Игинского. Н. С. 2 уч. Иркутск. окр. Ст. 1 ч. 157, лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 4/ѴІ—26.

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