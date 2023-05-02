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Хальнов Василий Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хальнов
Имя
Василий
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
08 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 431
Источник
Скан
Оригинальная запись
140706. ХАЛЬНОВЪ, ВАСИЛІЙ ИВАНОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Звенигород. у., Пятницк. в., д. Бережковъ, 35 л.; — Москов. О. С. 4 Сент. 909, 2 ч. 1655 и 2 п. 1663 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 8 Окт. 909 | 903 102944 1655 У. | 99 105945 1642 У. | 97 98382 1647 У. | 95 107615 1647 У. | 93 67810 169 М.

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