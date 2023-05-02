Диденко Иов Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Диденко
- Имя
- Иов
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 02 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 82
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 102303. ДИДЕНКО, ІОВЪ НИКОЛАЕВЪ, 33 л. Сс.-пос. Амурск. у., с. Бѣльскаго, рд. Херсонск. у., въ в. и с. Гурьевскомъ; — Благовѣщенск. О. С., 4 Мая 911, 1 ч. 225 У. и У. о сс. обращ. въ каторж. раб. 6 л., съ содерж. въ отр. испыт. 2 г. Исп. 2 Іюня 911. | 23 Марта 904 г. Севастопольск. Воен. С., за оскорбл. начальства, каторж. раб. 8 л.
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