Ивко Тимофей Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ивко
- Имя
- Тимофей
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 25 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 100
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 47033. ИВКО, ТИМОФЕЙ ИВАНОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ каз. с. Москаленко, Васютинск. в., Золотонош. у., 37 л.; — Г. С. г. Александріи (въ 5 р.), 173 М., тюр. 4 м. Исп. 25 Апр. 905. | 902 22495 1651 У. | 93 19871 170 М. | 900 71353 172 М. | 88 4910 169 М.
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