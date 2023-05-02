Грудницкий Гавриил Трофимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрудницкий Гавриил Трофимов

Грудницкий Гавриил Трофимов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Грудницкий
Имя
Гавриил
Отчество
Трофимов
Дата исполнения приговора
01 июнь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 111
Источник
Скан
Оригинальная запись
100762. ГРУДНИЦКІЙ, ГАВРІИЛЪ ТРОФИМОВЪ, Лиш. ос. пр. изъ к. Старобѣльск. у., в. и с. Шульгина, 29 л.; — Харьков. О. С., 2 п. 134, 135 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 1 Іюня 909. 907 48835 1655 У. І 99 17829 1649 У. І 903 55410 1655 У. І 98 1033 169 М. І 900 90827 1655 У.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.