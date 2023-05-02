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Тимофеев Иван Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тимофеев
Имя
Иван
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
20 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 342
Источник
Скан
Оригинальная запись
12627. Тимофеев Иван Александрович, 40 л., Глазовск. у., Кошачевск. в., д. Педаново. Вотск. Облсуд. Ст. ст. 16, 116, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 20 мая 926.

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