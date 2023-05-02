Фомишенко Никита Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фомишенко
- Имя
- Никита
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 05 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 428
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140618. ФОМИШЕНКО, НИКИТА ИВАНОВЪ. К. Лебединск. у., в. и с. Михайловки, 18 л.; — Полтав. О. С. 5 Сент. 909, 12 и 172 М., 140, 149, 152 и 977 У., тюр. 1½ м. Исп. 5 Окт. 909. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 909 г. № 154394.
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