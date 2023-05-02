Али-Оглы Фарза Ли-Мамед
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Али-Оглы
- Имя
- Фарза
- Отчество
- Ли-Мамед
- Дата исполнения приговора
- 09 июль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 9
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 100487. АЛИ-ОГЛЫ, ФАРЗА ЛИ-МАМЕДЪ, 26 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Карягин. у., с. Халафлы (Эйватлы тожъ); — Тифлисск. С. П., 26 Апр. 910, 111, 132, 1630 и 1682 У., по сов. съ приг. Времени. Воен. С. отъ 8 Окт. 908 г. (271 У., арест. отд. 2 г.), каторж. раб. 6 л., съ. зач. 9 м. отбыт. наказ. Исп. 9 Іюля 911.
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