Чукаев Иван Матвеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чукаев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Матвеевич
- Дата исполнения приговора
- 15 январь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 357
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12396. ЧУКАЕВ ИВАН МАТВЕЕВИЧ, 22 л., Вяземск. у., Издешковск. в., д. Жарово. В. Т. Западн. окр. Ст. 1 ч. 9 П. В. П., лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 15/І—26.
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