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Герасимов Борис Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Герасимов
Имя
Борис
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
03 февраль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 37
Источник
Скан
Оригинальная запись
1399. Герасимов Борис Павлович, 19 л., Ленинградск. г., г. Колпина. Н. С. Особ. кам. Ленинградск. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. Наст. приг. поглощен приг. Ленинградск. Г. С., вст. в зак. силу 3/ІІ—26.

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