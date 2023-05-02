Герасимов Борис Павлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Герасимов
- Имя
- Борис
- Отчество
- Павлович
- Дата исполнения приговора
- 03 февраль 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 37
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1399. Герасимов Борис Павлович, 19 л., Ленинградск. г., г. Колпина. Н. С. Особ. кам. Ленинградск. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. Наст. приг. поглощен приг. Ленинградск. Г. С., вст. в зак. силу 3/ІІ—26.
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