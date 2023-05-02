Бычков Дмитрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБычков Дмитрий Николаевич

Бычков Дмитрий Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бычков
Имя
Дмитрий
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
16 сентябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 26
Источник
Скан
Оригинальная запись
964. Бычков Дмитрий Николаевич, 25 л., Старорусск. у., Астриловск. в., д. Дорохлово. Н. С. 9 уч. Старорусск. у. Ст. ст. 143, 2 ч. 154, лиш. св. 4 г. 6 м. П. в. з. с. 16/ІХ—26.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.