Бычков Дмитрий Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бычков
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 16 сентябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 26
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 964. Бычков Дмитрий Николаевич, 25 л., Старорусск. у., Астриловск. в., д. Дорохлово. Н. С. 9 уч. Старорусск. у. Ст. ст. 143, 2 ч. 154, лиш. св. 4 г. 6 м. П. в. з. с. 16/ІХ—26.
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