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Шапов Максим Федосеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шапов
Имя
Максим
Отчество
Федосеевич
Дата исполнения приговора
__ август 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 282
Источник
Скан
Оригинальная запись
30374. ШАПОВ, МАКСИМ ФЕДОСЕЕВИЧ, 40 л. Гр. Каменск. у., Филипповск. в. и с.; — Н. С. 2 уч. Каменск. у. Самогон., лиш. св. 3 г. Исп. в авг. 920.

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