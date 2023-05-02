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Школин Степан Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Школин
Имя
Степан
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
05 ноябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 258
Источник
Скан
Оригинальная запись
8275. ШКОЛИН, СТЕПАН ИВАНОВИЧ, 34 л. Гр. Старорусск. у., Коростынск. в., д. Ново-Солобска; - Н. С. 6 уч. Старорусск. у. Кража, лиш. св. 1½ г., по амнист. 5 нояб. 919 г. от нак. освоб.

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