Ковалев Тимофей Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ковалев
- Имя
- Тимофей
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 05 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 190
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 147238. КОВАЛЕВЪ, ТИМОФЕЙ АНДРЕевъ. К. Ауліэатин. у., Александровск. в., с. Грознаго, 28 л., рд. Бирючен. у., Верхне-Покровск. в., въ сл. Марьевкѣ; - Ташкентск. О. С. 8 Окт. 909, 114, 4 п. 134, 135, 149, 152, 9, 13, 1642, 9, 13 и 4 п. 1643 У., арест. отд. 1 г. и 3 м. Исп. 5 Нояб. 909. | 906 55907 169 М.
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