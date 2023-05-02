Селин Петр Стратонинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСелин Петр Стратонинович

Селин Петр Стратонинович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Селин
Имя
Петр
Отчество
Стратонинович
Дата исполнения приговора
06 январь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 314
Источник
Скан
Оригинальная запись
11615. Селин Петр Стратонинович, 42 л., Сев.-Кавказск. кр., Морозовск. окр. Н. С. 9 уч. Шахтинско-Донецк. окр. Ст. ст. 16, 180 п. "в", лиш. св. 2 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 6 янв. 926.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.