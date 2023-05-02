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Батыршин Миннибай Батыршин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Батыршин
Имя
Миннибай
Отчество
Батыршин
Дата исполнения приговора
30 декабрь 1904
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 31
Источник
Скан
Оригинальная запись
45149. БАТЫРШИНЪ, МИННИБАЙ БАтыршинъ. К. Казан. у., Арск. в., д. Среднихъ Верезей, 35 л.; — 3. Н. 6 уч. Казан. у., 172 М. (покуш.) и Выс. маниф. 904 г., тюр. 1 м. Исп. 30 Дек. 904.

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