Батыршин Миннибай Батыршин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Батыршин
- Имя
- Миннибай
- Отчество
- Батыршин
- Дата исполнения приговора
- 30 декабрь 1904
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 31
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45149. БАТЫРШИНЪ, МИННИБАЙ БАтыршинъ. К. Казан. у., Арск. в., д. Среднихъ Верезей, 35 л.; — 3. Н. 6 уч. Казан. у., 172 М. (покуш.) и Выс. маниф. 904 г., тюр. 1 м. Исп. 30 Дек. 904.
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