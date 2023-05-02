Иванова Доминика Аристарховна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Иванова
- Имя
- Доминика
- Отчество
- Аристарховна
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 91
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15457. ИВАНОВА, ДОМИНИКА АРИСТАРХОВНА, 63 л. Гр. Алапаевск. у., Ново-Поньшинск. в. и д.; — Н. С. 9 уч. Верхотурск. у. Пьянство, лиш. св. 5 л. условно.
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