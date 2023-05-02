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Уразбаев Сугур

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Уразбаев
Имя
Сугур
Дата исполнения приговора
17 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 417
Источник
Скан
Оригинальная запись
140329. УРАЗБАЕВЪ, СУГУРЪ. Кочевн. Мангишлак. у., 2 Бузачинск. в., аула Тахтамыса, 33 л.; — М. С. Мангишлак. у. 31 Авг. 909, 169 и 170¹ М., тюр. 1 г. Исп. 17 Сент. 909.

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