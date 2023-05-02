Брокон Станислав
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Брокон
- Имя
- Станислав
- Дата исполнения приговора
- 16 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 44
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130335. БРОКОНЪ, СТАНИСЛАВЪ (внѣбр.) (онъ же Брококъ). Мщ. г. Варшавы, 23 л.; — Варшав. О. С. 31 Авг. 909, 134, 135, 13 и 2 ч. 1655 У., арест отд. 3 г. Исп. 16 Окт. 909. | 909 2754 169 М. | 906 41509б 1655 У. | 907 63397 1655 У. | 904 39649 169 М.
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