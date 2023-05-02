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Тиунов Владимир Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тиунов
Имя
Владимир
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
19 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 269
Источник
Скан
Оригинальная запись
9300. ТИУНОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ, 29 л., Свердловск. окр., завода Березовского. Н. С. Деж. кам. г. Свердловска. Ст. 180 п. "а", лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 19/ѴІ—26.

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