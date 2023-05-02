Горская Степанида Савельева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Горская
- Имя
- Степанида
- Отчество
- Савельева
- Дата исполнения приговора
- 24 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 69
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46217. ГОРСКАЯ, СТЕПАНИДА САВЕЛЬева. К. Спасск. у., в. и с. Юрткулей, 59 л.; — У. Чл. Казан. О. С., по Спасск. у., 2 п. 1112 Пит. У., тюр. 4 м. Исп. 24 Мая 905.
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