Заморский Игнатий Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Заморский
- Имя
- Игнатий
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 11 февраль 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 92
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46836. ЗАМОРСКІЙ, ИГНАТІЙ ВАСИЛЬевъ. К. Кременецк. у., Барсуковск. в., с. Борщевы, 29 л.; — М. С. 1 уч. Кременецк. окр., 169 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. и 20 дн. Исп. 11 Февр. 905.
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