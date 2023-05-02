Арапова Прасковья Васильева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Арапова
- Имя
- Прасковья
- Отчество
- Васильева
- Дата исполнения приговора
- __ октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 17
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129600. АРАПОВА, ПРАСКОВЬЯ ВАсильева. К. Псковск. у., Заборовск. в., д. Лютыхъ, 32 л.; — СПБ. У. С. М. С. 23 Сент. 909, 172 М. (укрыв)., тюр. 1½ м. Исп. въ Окт. 909.
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