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Арапова Прасковья Васильева

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Арапова
Имя
Прасковья
Отчество
Васильева
Дата исполнения приговора
__ октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 17
Источник
Скан
Оригинальная запись
129600. АРАПОВА, ПРАСКОВЬЯ ВАсильева. К. Псковск. у., Заборовск. в., д. Лютыхъ, 32 л.; — СПБ. У. С. М. С. 23 Сент. 909, 172 М. (укрыв)., тюр. 1½ м. Исп. въ Окт. 909.

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