Войниловин Петр
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Войниловин
- Имя
- Петр
- Дата исполнения приговора
- 14 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 47
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 101434. ВОЙНИЛОВИНЪ, ПЕТРЪ, (внѣбр.), 36 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Ошмянск. у., Юратишск. в., д. Бочешниковъ; — Вилен. О. С., 2 Мая 911, 152 и 3 п. 1 ч. 1647 У., по сов. съ приг., напеч. въ 910 г. № 143708, арест. отд. 4 г. Исп. 14 Іюня 911. | 908 68673 1647 У. | 904 12360 1651 У.
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