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Бармин Михаил Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бармин
Имя
Михаил
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
16 сентябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 43
Источник
Скан
Оригинальная запись
1511. Бармин Михаил Федорович, 19 л., Тюменск. окр., г. Ялуторовска. Н. С. 12 уч. Тюменск. окр. Ст. 180 п. "в", лиш. св. 5 л. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 16 сент. 926.

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