Зависляк Антон Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зависляк
- Имя
- Антон
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 04 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 90
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46790. ЗАВИСЛЯКЪ, АНТОНЪ МИХАЙловъ. К. Бѣлгорайск. у., гм. Александровъ, д. Майданъ-Каштелянскій, 45 л.; — С. М. С. 2 окр. Люблин. г., 172 М. (укрыв.), тюр. 2 м. Исп. 4 Іюня 905.
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