Беляков Иван Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Беляков
- Имя
- Иван
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 11 март 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 63
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 47589. БѢЛЯКОВЪ, ИВАНЪ ВАСИЛЬЕВЪ, 22 л. К. Спасск. у. . Инякинск. в., с. Тырновой-Слободы; — Рязан. О. С., 10 Февр. 911, 152 и 3 ч. 1655 У., 169 и 170¹ М., по сов. съ приг., напеч. въ 907 г. № 71492 и приг. У. Чл. О. С. по Спасск. у. отъ 27 Іюля 910 г. (977 У., арестъ 3 н. ), арест. отд. 1 г. Исп. 11 Марта 911. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 909 г. № 3339. 902 85676 169 М. | 96 34320 170 М.
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