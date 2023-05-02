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Агафонов Василий Петров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Агафонов
Имя
Василий
Отчество
Петров
Дата исполнения приговора
05 июнь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 6
Источник
Скан
Оригинальная запись
129302. агафоновъ, Василій петровъ. Мщ. г. Сызрани, 27 л.; — Симбирск. О. С., 16, 169 и 170 М., по совок. съ приг., напеч. въ 909 г. № 47396, тюр. 6 м. Исп. 5 Іюня 909. | 907 г. Г. С. 1 уч. г. Сызрани, 169 М.—тюр. 5 м. | 906 г. Г. С. 1 уч. г. Сызрани, 169 М.—тюр. 3 м. | 902 93378 169 М. | 902 79015 169 и 173 М.

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