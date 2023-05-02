Фомин Алексей Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фомин
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 27 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 427
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140599. ФОМИНЪ, АЛЕКСѢЙ АНДРЕЕВЪ. К. Одоевск. у., Скоморошинск. в., с. Вялина, 36 л.; — Г. С. г. Одоева 6 Окт. 909, 1 п. 12, 6 п. 13, 169, 4 и 8 п. 170 М., тюр. 8 м. Исп. 27 Окт. 909. | 907 69697 169 М.
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