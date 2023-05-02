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Широкшин Федор Владимирович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Широкшин
Имя
Федор
Отчество
Владимирович
Дата исполнения приговора
29 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 374
Источник
Скан
Оригинальная запись
12961. ШИРОКШИН ФЕДОР ВЛАДИМИРОВИЧ, 48 л., Слободск. у., Редькинск. в. Н. С. 10 уч. Слободск. у. Ст. ст. 16, 143, 157, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 29/ѴІ—26.

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