Колоденко Илья Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Колоденко
- Имя
- Илья
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 16 август 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 112
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 65713. колодЕНКО, илья Ивановъ. К. Радомысльск. у., Водотыйск. в., с. Соловьевки, 28 л.; — М. С. 4 уч. Сквир. окр., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 16 Авг. 907.
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