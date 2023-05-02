Нагорный Никифор Макаров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Нагорный
- Имя
- Никифор
- Отчество
- Макаров
- Дата исполнения приговора
- 10 март 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 326
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 54432. НАГОРНЫЙ, НИКИФОРЪ МАКАРОВЪ, 42 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Сосницк, у., в. и м. Холмовъ; — Полтав. О. С, 10 Мирта 911, 114, 152х м 1 ч. 1655 У., тюр. 4 м., съ зач. 4 м. предв. заключ. Исп. 10 Марта 911. 909 54902 169 М. | 98 64170 174 М. 907 16021 170 М. | 97 49591 169 М. 905 6041 174 М. | 97 31003 172 М. 99 100277 1484 У. | 96 12038 109 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.