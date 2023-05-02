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Нефедов Антон Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Нефедов
Имя
Антон
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
16 октябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 183
Источник
Скан
Оригинальная запись
27123. НЕФЕДОВ, АНТОН МИХАЙЛОВИЧ, 18 л. Гр. Старорусск. у., Высоцк. в., д. Маркова; — Н. С. 1 уч. Старорусск. у. Кража, лиш. св. 1 г., с зач. 5 д. пр. з. Исп. 16 окт. 920.

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