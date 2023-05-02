Пастухов Михаил Семенович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пастухов
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Семенович
- Дата исполнения приговора
- 06 октябрь 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 222
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2475. ПАСТУХОВ, МИХАИЛ СЕМЕНОВИЧ, 27 л. Гр. б. Екатеринбургск. у. Полдиевск. в. и с.;— Н. С. 8 уч. б. Екатеринбургск. у. Мошеннич., лиш. св. 2 г. и пор. пр. 5 л. Исп. 6 окт. 922.
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