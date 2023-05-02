Балин Петр Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Балин
- Имя
- Петр
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 19 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 25
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129820. БАЛИНЪ, ПЕТРЪ ВАСИЛЬЕВЪ. Мщ. г. Тобольска, 24 л., рд. въ г. Тюмени; — М. С. 2 уч. Тюменск. у. 24 Сент. 909, 12, 13 и 169 М., тюр. 3 м. Исп. 19 Окт. 909.
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