Пачина Анна Харитоновна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пачина
- Имя
- Анна
- Отчество
- Харитоновна
- Дата исполнения приговора
- 16 январь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 168
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18007. ПАЧИНА, АННА ХАРИТОНОВНА, 33 л. Гр. Осинск. у., В.-Буевск. в., д. Байдарово; — Н. С. 7 уч. Осинск. у. Произв. самог., лиш. св. 6 м. Исп. 16 янв. 920.
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