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Смирнов Федор Арсеньевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Смирнов
Имя
Федор
Отчество
Арсеньевич
Дата исполнения приговора
29 июнь 1921
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 228
Источник
Скан
Оригинальная запись
7841. СМИРНОВ, ФЕДОР АРСЕНЬЕВИЧ, 29 л. Гр. Устюженск. у., Мало-Восновск. в., д. Кадниц; — Особ. сес. Н. С. Устюженск. у. Убийство, лиш. св. 5 л. Исп. 29 июня 921.

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