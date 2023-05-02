Смирнов Федор Арсеньевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Смирнов
- Имя
- Федор
- Отчество
- Арсеньевич
- Дата исполнения приговора
- 29 июнь 1921
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 228
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7841. СМИРНОВ, ФЕДОР АРСЕНЬЕВИЧ, 29 л. Гр. Устюженск. у., Мало-Восновск. в., д. Кадниц; — Особ. сес. Н. С. Устюженск. у. Убийство, лиш. св. 5 л. Исп. 29 июня 921.
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