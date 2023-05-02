Александров Аким Афанасьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Александров
- Имя
- Аким
- Отчество
- Афанасьев
- Дата исполнения приговора
- 04 июль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 10: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 8
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 109000. АЛЕКСАНДРОВЪ, АКИМЪ АФАнасьевъ, 41 г. Мщ. изъ сс. г. Тары, рд. въ г. Двинскѣ; — М. С. 1 уч. Тарск. у., 18 Іюня 911, 16¹ и 169 М., тюр. 5 м., съ зач. 1 м. и 4 дн. предв. заключ. Исп. 4 Іюля 911. | 910 14243 169 М. | 95 83651 1 ч. 1655 У. | 99 45731 313 У. | 92 9053 169 М. | 97 27295 313 У.
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