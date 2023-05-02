Александров Аким Афанасьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександров Аким Афанасьев

Александров Аким Афанасьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Александров
Имя
Аким
Отчество
Афанасьев
Дата исполнения приговора
04 июль 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 10: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 8
Источник
Скан
Оригинальная запись
109000. АЛЕКСАНДРОВЪ, АКИМЪ АФАнасьевъ, 41 г. Мщ. изъ сс. г. Тары, рд. въ г. Двинскѣ; — М. С. 1 уч. Тарск. у., 18 Іюня 911, 16¹ и 169 М., тюр. 5 м., съ зач. 1 м. и 4 дн. предв. заключ. Исп. 4 Іюля 911. | 910 14243 169 М. | 95 83651 1 ч. 1655 У. | 99 45731 313 У. | 92 9053 169 М. | 97 27295 313 У.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close