Воробьев Дмитрий Александров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Воробьев
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Александров
- Дата исполнения приговора
- 10 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 71
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 131027. ВОРОБЬЕВЪ, ДМИТРІЙ АЛЕКсандровъ. К. Осташковск. у., Залѣск. в., д. Коковкина, 21 г., рд. въ г. СПБ.; — СПБ. О. С. 7 Сент. 909, 114, 9, 2 ч. 1655 и 1663 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 8 м. Исп. 10 Окт. 909. | 909 36799 1655 У. | 905 86411 169 М. | 906 41883 169 М.
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