Чередниченко Дмитрий Степанович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чередниченко
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Степанович
- Дата исполнения приговора
- 02 июль 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 360
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13269. Чередниченко Дмитрий Степанович, 23 л., Каменск. окр., Завьяловск. р., с. Закладного. В. Т. 12 стр. див. Ст. ст. 3 ч. 11 П. В. П., 180 п. "ж", У. К., лиш. св. 6 л. П. в. з. с. 2 июля 926.
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