Сизов Матвей Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСизов Матвей Семенович

Сизов Матвей Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сизов
Имя
Матвей
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
15 июль 1921
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 222
Источник
Скан
Оригинальная запись
7652. СИЗОВ, МАТВЕЙ СЕМЕНОВИЧ, 35 л. Гр. Смоленск. у., Спасск. в, д. Татаровщина; — Р. В. Т. Александровск. ж. д. Кража, лиш. св. 3 г. Исп. 15 июля 921.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close