Чаркова Ирина Алексеевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чаркова
- Имя
- Ирина
- Отчество
- Алексеевна
- Дата исполнения приговора
- 01 сентябрь 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 320
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13705. Чаркова Ирина Алексеев., 34 л., Хакасск. окр., Чарковск. р. и ул. Минус.-Хакасск. Окр. С. Ст. ст. 2 ч. 74. 1 ч. 76, л. с. 1 г. 1 сент. 927.
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