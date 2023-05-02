Кондратьев Андрей Варфоломеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кондратьев
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Варфоломеевич
- Дата исполнения приговора
- 30 сентябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 106
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15969. КОНДРАТЬЕВ, АНДРЕЙ ВАРФОЛОМЕЕВИЧ, 42 л. 1 р. г. Петрограда.; — Н. С. 1 р. 6 отд. г. Петрограда. Хищение, лиш. св. 1 г. Исп. 30 сент. 920.
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