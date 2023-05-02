Ширяев Петр Ефимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ширяев
- Имя
- Петр
- Отчество
- Ефимович
- Дата исполнения приговора
- 04 февраль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 365
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12111. ШИРЯЕВ, ПЕТР ЕФИМОВИЧ, 60 л. Гр. Старицк. у., Братковск. в., с. Новое; — Н. С. 4 уч. Старицк. у. Расхищение, лиш. пр. 2 г. Осужд. 4 февр. 920.
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