Ширяев Петр Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШиряев Петр Ефимович

Ширяев Петр Ефимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ширяев
Имя
Петр
Отчество
Ефимович
Дата исполнения приговора
04 февраль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 365
Источник
Скан
Оригинальная запись
12111. ШИРЯЕВ, ПЕТР ЕФИМОВИЧ, 60 л. Гр. Старицк. у., Братковск. в., с. Новое; — Н. С. 4 уч. Старицк. у. Расхищение, лиш. пр. 2 г. Осужд. 4 февр. 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close