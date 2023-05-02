Исаев Ксенофонт Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Исаев
- Имя
- Ксенофонт
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 07 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 10: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 113
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 111701. ИСАЕВЪ, КСЕНОФОНТЪ ИВАновъ, 35 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Тюкалинск. у., Нагибинск. в., пос. Лобановскаго, рд. Казанск. г., Спасск. у., въ в. и с. Пичкосскомъ; — Омск. О. С., 26 Марта 911, 152¹ и 1 ч. 1654² У., тюр. 1 г. и 4 м., съ зач. 7 м. предв. заключ. Исп. 7 Мая 911. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 911 г. № 63902. | 909 24364 172 М. (покуш.).
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