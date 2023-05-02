Баранцевич Владимир Антонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Баранцевич
- Имя
- Владимир
- Отчество
- Антонов
- Дата исполнения приговора
- 30 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 27
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129864. БАРАНЦЕВИЧЪ, ВЛАДИМІРЪ Антоновъ. Дворян., 20 л., рд. Слуцк. у., Греск. в., въ окол. Островѣ-Боркахъ; — Минск. О. С. 1 Мая 909, 169, 2 и 5 п. 170 и 1 п. 170¹ М., 134, 135, 140, 152, 1647 и 1656 У., тюр. 1 г. Исп. 30 Сент. 909.
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