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Баранцевич Владимир Антонов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Баранцевич
Имя
Владимир
Отчество
Антонов
Дата исполнения приговора
30 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 27
Источник
Скан
Оригинальная запись
129864. БАРАНЦЕВИЧЪ, ВЛАДИМІРЪ Антоновъ. Дворян., 20 л., рд. Слуцк. у., Греск. в., въ окол. Островѣ-Боркахъ; — Минск. О. С. 1 Мая 909, 169, 2 и 5 п. 170 и 1 п. 170¹ М., 134, 135, 140, 152, 1647 и 1656 У., тюр. 1 г. Исп. 30 Сент. 909.

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